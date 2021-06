Když muž řekne na sex ne

Když muž nechce sex, je to už samo o sobě poněkud „podivné“. Společnost totiž s takovým chováním jaksi nepočítá, a popravdě, ženy tak nejsou příliš zvyklé na to, že je k sexu najednou nikdo, obrazně řečeno, nenutí. Když tedy taková vzácná chvíle nastane, začnou se jim hlavou honit myšlenky typu – Co se děje? Nemá o mě zájem? Je s ním něco špatně? Je se mnou něco špatně?

Jakkoli si ženy mohou dávat za vinu, že muž nechce sex, má to s nimi ve skutečnosti jen pramálo společného. Důvodů, proč ho muži především v počátcích nového vztahu i přes jiné intimní chvíle oddalují, je celá řada, ale jen jeden z těch, které sestavila autorka knih o sexu, randění a vztazích a expertka na vztahy Tracey Coxová, je osobní.

„Jedna rada hned na začátek. Stejně jako ženy chtějí, aby muži respektovali jejich hranice, to samé chtějí i muži. Pokud vám tedy partner říká, že nechce mít sex, přijměte to. Netlačte na něj, nezesměšňujte ho, ani neodsuzujte,“ radí odbornice pro Daily Mail.

Chce si být jistý

Otázka prvního sexu s novou partnerkou může být pro některé muže v současné době doslova strašidelná. Může za to nejen hnutí MeToo, které rozproudilo veřejnou otázku ohledně mužů, kteří sexuálně obtěžují ženy.

Stejně tak se v poslední době v některých kruzích přetřásá názor, že k sexu je zapotřebí jasný souhlas partnerky. Není se tak čemu divit, že se někteří pánové jednoduše bojí, že ženské signály k sexu přečtou špatně.

„Jsem teď ve fázi, kdy nebudu podnikat žádné kroky ohledně sexu. Prostě počkám, až s tím začne ona,“ uvádí Coxová jeden z příkladů, se kterým se osobně setkala.

Co s tím: Odbornice ženám radí, pokud mají o sex opravdu zájem, ať jednoduše zintenzivní flirtování a iniciují sex samy. Nejdůležitější je nebát se udělat první krok.

Chce na to jít pomalu

Čím více vás muž má rád a přemýšlí o vážném vztahu, o to víc je pravděpodobnější, že bude první sex odkládat.

Ženy s prvním sexem vyčkávají, protože si jednoduše mezi milenci vybírají, ale také proto, aby potenciálnímu protějšku dokázaly, že nemají „závazky někde jinde“.

Muži to mají stejně. Pokud ve vztahu vidí budoucnost, pozdrží první sex jen proto, aby dokázali, že pro ně znamená víc než jen sex. Hrát v tom mohou samozřejmě roli i náboženství či výchova.

Co s tím: „Pokud máte dotyčného ráda a chcete s ním být, uvolněte se a netlačte na něj. Využijte čas k vybudování erotického napětí a užijte si fázi předehry co nejdéle,“ radí Coxová.

Čeká na dokonalý okamžik

Pokud je muž zarytý romantik, je dost možné, že je zaneprázdněn přípravou dokonalé noci nebo víkendu. Možná tak chce mít první společnou noc přesně takovou, jakou si vysnil.

Co s tím: V tomto případě se jedná o muže, který přikládá velkou důležitost správnému „sexuálnímu“ načasování. Pokud jste rovněž romantička, nestresujte se a počkejte spolu s ním na dokonalý okamžik, radí Coxová.

Jestli už vám ale čekání připadá příliš dlouhé, nebojte se přímo naznačit, jak na tom jste. Věta ve stylu „Nemůžu se dočkat, až se s tebou budu milovat“ možná další čekání rázně utne.

Je ve stresu

Příčinou, proč muž v novém vztahu neiniciuje sex, může být i skutečnost, že je ve stresu. Pokud se potýká s vážnějšími problémy v soukromí nebo třeba v práci, je jasné, že sex pro něj nebude číslo jedna.

„Stres je největší zabiják libida, jaký existuje. Stejně tak je s nízkým libidem spojena deprese,“ uvádí Coxová.

Co s tím: Zkuste z mužova života stres odstranit, v co největší míře to půjde. Zkuste si s ním promluvit, co ho trápí, a pomozte mu následně najít řešení. Buďte trpělivá a dejte mu najevo, že chápete, co prožívá, a že jste tu pro něj, radí vztahová expertka.

Má nižší sexuální touhu

Některým lidem prostě častý sex moc neříká, muže nevyjímaje. Pokud to tak je zrovna u vašeho partnera a vy sex naopak chcete často, je to poměrně jasná rudá vlajka, vysvětluje Coxová.

Co s tím: Nejdříve se ujistěte, že ví o tom, že s ním chcete mít výhledově sex, jen pro jistotu. Pokud se potvrdí, že pro něj není sex na prvním místě, zkuste si o tom promluvit. Jestli existuje nějaká cesta kompromisu, pak je to dobře. Pokud ne, je lepší zůstat jen přáteli.

Má strach z toho, co předvede

Nejeden muž je při prvním sexu nervózní. Nejen že se poprvé ukáže nahý před ženou, stejně tak se mu honí hlavou myšlenky, zda je jeho tělo dostatečně přitažlivé, genitálie „správně veliké“ apod.

Vedle velikosti penisu ale muže často také trápí otázka ohledně jejich výkonu, dosažení orgasmu apod. Panika ze všech těchto věcí může stát za tím, že sex stále oddalují.

Co s tím: Postupujte pomalými krůčky a postupně budujte a podpořte jeho sebedůvěru v daných věcech. A když se konečně dočkáte, nesuďte. Napoprvé není žádný sex ideální, tvrdí Coxová.

Sexuálně ho nepřitahujete

„Ano, bohužel i to se může stát. I když jste si možná myslela opak. Možná se v předchozím vztahu zklamal a nechce znovu riskovat, že mu někdo ublíží,“ vysvětluje odbornice.

Co s tím: Nejprve se ujistěte, že ví, jak na tom jste vy. Možná jen nepochopil, že máte vážnější zájem. A když ani to nezabere, můžete se ho na rovinu zeptat, jestli ho opravdu sexuálně nepřitahujete. Pokud se to potvrdí, přijměte porážku se ctí.