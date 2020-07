Když milujete víc lidí najednou

Kolébkou polyamorie jsou Spojené státy americké. Zdejší komunita má odhadem asi 100 000 členů. V roce 1996 vzniklo ve Washingtonu hnutí The Polyamory Society. Podobné existuje třeba i v Německu. V České republice se o polyamorech mluví asi 10 let. Historicky nejde o nic nového ani převratného.

Její vyznavači ji popisují jako touhu a schopnost milovat více lidí a mít s nimi citové i erotické vztahy. Nemá prý nic společného s hypersexualitou nebo skupinovým sexem. Všichni by měli patřit všem a nikdo by si neměl dělat na nikoho větší nárok.

Do stavu, kdy druhému přejete i někoho jiného než jenom sebe sama, je podle nich nutné moudře dozrát. Musíte se přitom zbavit touhy partnera vlastnit.

Typický je příběh z amerického Texasu. Jedenatřicetiletá Brooke chodila s osmatřicetiletým Adamem. Pak potkali Jane, které ještě nebylo třicet. Zamilovali se do ní a utvořili s ní partnerskou trojici. Adam si s oběma ženami pořídil dítě. Prezentoval se jako nejšťastnější muž na světě. Po pěti letech se vztah trojice rozpadl. Adam dnes oficiálně žije jenom s Jane.

Podobné příběhy známe i u nás. Možná jste slyšeli o těch nejznámějších. Bývalý politik přejížděl z domu jedné své ženy s dítětem do domu druhé své ženy s dítětem. Nebo příběh miliardáře, který dělil lásku mezi své dvě kněžky. Je zajímavé, že popis toho, jak výhodné je toto uspořádání, jsme slyšeli výhradně od zúčastněných pánů.

Podle sexuologických výzkumů mají muži pudově větší dispozice k promiskuitě než ženy. Ty tíhnou spíše k monogamii. Souvisí to s odlišnými reprodukčními strategiemi. Mužům jde o to, oplodnit co největší množství žen, ty zase uplatňují strategii výběrovou: zplodit potomky s úspěšným mužem, který jim zajistí dostatek zdrojů.