Jak z roztomilé holčičky vychovat silnou a sebevědomou ženu

Je nad slunce jasné, že nemůžeme vlastní dítě jen tak zabalit do bublinkové fólie a ochránit ho před všemi nástrahami světa. Jenže strach je tu pořád – aby nezažilo šikanu, bojíme se, aby zapadlo do kolektivu, bojíme se o jeho zdraví, vzdělání atd.

Chceme, aby bylo věčně šťastné – a tak si vyhrneme rukávy a jako rodiče se pustíme „do práce“. Dopřáváme to nejlepší ve snaze dát dobrý základ do života. O to víc to platí o dívkách. Tak nějak jim vštěpujeme, že mohu být, čímkoli chtějí. A když mají úspěch, jsme hrdí na to, že v nich pěstujeme sebeúctu. Chválíme je a podporujeme.

„Jenže i když pro ně chceme to nejlepší, i tak stále někde podvědomě uplatňujeme výchovu, aby z malé holčičky vyrostla hodná a slušná žena. A to podle mnohých znamená vyhýbat se konfliktům. Ale právě to je pomyslná stopka, která našim dcerám brání v tom zažít opravdové štěstí,“ tvrdí na svém blogu americká koučka T-Ann Pierceová.

„Musí vědět, že budou stále krásné a žádoucí, i když nebudou jen tak stát a poslouchat ostatní. Že není zlé, když se ozvou, nenechají sebou manipulovat a půjdou si stejně jako muži za svým cílem. Že nemusí jen plnit přání ostatních, aby našly skutečné štěstí,“ dodává.

Jak doplňuje, pocit toho, že svým chováním budou těšit ostatní (rodiče), a později v dospělosti i jiné osoby, je sice fajn, jenže i potěšení začne po čase dusit. Z ochoty vyjít se všemi dobře začnou vyvstávat pocity, zda jsou ostatní opravdu šťastní. A když ne, tak se chovat tak, aby byli.

Čím déle takové chování bude praktikováno, o to víc se každá dívka a žena bude oddalovat od svého pravého já.

Jak vychovat z roztomilé holčičky ženu, která se nesoustředí jen na potěchu druhých, ale bude silná a nezávislá?

Udělejte z ní týmového hráče

U dívek obzvlášť se tak nějak „dbá“ na to, aby věděly, že je na nich udržovat domácnost uklizenou a v chodu. Podvědomě jim tak vštěpujeme, že je to jejich povinnost a musí to dělat. Jenže to není dobře.

„Neříkejte své dceři, že bez její pomoci nemůžete žít. Že se musí bezpodmínečně na všem podílet. Dopřejte jí i nezávislost,“ radí koučka.

Vyslechněte její názor, když se zlobí

Nechte svou dceru vysvětlit, proč se zlobí a proč cítí to, co cítí, když se zlobí. Součástí výchovy nezávislé ženy je soužití a výchova nezávislé dívky, která se nebojí říct svůj názor. Neokřikujte ji, nezavrhujte její pohled na věc.

Oceňte její nápady, houževnatost

Umět ocenit či okomentovat věci v životě je součástí dobré výchovy. Ovšem je třeba vědět, co komentovat a co naopak nikoli.

Rozhodně neřešte její vzhled, váhu nebo výběr jídla, se kterým nesouhlasíte. Vaše dcera potřebuje vědět, že ji milujete takovou, jaká je. Ne jak vypadá.

Naopak oceňte jakoukoli snahu či vlastní nápad, se kterým přijde.

Povzbuďte ji, aby se nebála riskovat

Určitá rodičovská ochrana je v pořádku, ale i tady platí, že všeho moc škodí. Nechraňte ji před všemi fyzickými a psychickými riziky jen proto, že je to dívka. Čím více jí dovolíte riskovat, o to víc odvahy a také schopnosti čelit nástrahám v dospělosti získá.

Nechte ji řešit své vlastní problémy

„Jak jen můžete, nechte ji, ať si vše vyřeší sama. Poraďte, když je potřeba, ale nechte, ať si vybere vlastní cestu. Nebuďte tím, kdo všechno vyřeší, opraví. Každá dívka potřebuje pocit kontroly nad vlastním životem. Nechte ji, ať se to naučí (v rozumných mezích),“ vysvětluje Pierceová.

Povzbuďte ji, aby si stanovila hranice

Ať už jde o přátele nebo rodinu, každá dívka by měla mít dovoleno očekávat, že její prostor, věci i pocity budou respektovány. Podpořte ji, aby si stanovila vlastní hranice – ať už jde o sdílení hraček, oblíbené oblečení nebo tajemství, která budou jen její.

Naučte ji se správně chovat

„Nedovolte, aby vaše dcera byla jen milá, tichá a zdvořilá. Naučte ji laskavosti, ale vychovejte ji tak, aby nebyla ničí rohožkou. Naučte ji vyjádřit se a nebát se vyjádřit. Tato dovednost jí může být v budoucnu velmi užitečná,“ tvrdí koučka.

Naučte ji zdravě pomáhat

Dovolte své dceři, aby pomáhala – hlavně těm, kteří mají méně štěstí než ona nebo její rodina. Ale nenuťte ji pomáhat za cenu vlastního štěstí.

Užijte si čas se svou dcerou

Nabídněte své dceři to nejlepší z toho, co můžete. Buďte jejím světlem a poradcem, ale nepromítejte do ní své obavy či špatné zkušenosti. Veďte ji k laskavosti, ohleduplnosti a respektu. K tomu by se koneckonců měli vychovávat i chlapci.