Jak v dlouhodobém vztahu opět zažehnout sexuální jiskru

I když tento model může několik let poměrně dobře fungovat, jednoho dne přijde chvíle, kdy budete opět toužit po milostném dobrodružství a vášni. Přesně v takový moment se vyplatí aplikovat několik tipů, které vašemu vztahu dodají vášeň.

Pokud patříte k párům, které sexuální hračky znají jenom z reklam nebo článků, pak je nejvyšší čas to změnit. V žádném případě se ale nevyplácí, abyste sexuální hračku zčistajasna vytáhla v posteli. Naopak, vyrazte do sex shopu společně a při vybírání sexuální pomůcky vnímejte přání a tužby partnera.

„Sexuální hračky pomohou párům, aby se vymanily z rutiny,“ říká sexuální koučka Lisa Finnová pro Well and Good. Při hledání ideální pomůcky můžete vzájemně komentovat, co vám připadá nudné, zajímavé nebo vzrušující.