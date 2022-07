Jak si v současné době najít partnera? Značka: bez seznamovací aplikace

Vzhůru do baru

Klasika, která nikdy neomrzí! Pokud chcete potkat nové tváře, pobavit se a užít si večer, pak je bar tou správnou volbou. V ideálním případě vyrazte do takového, který máte ráda a je vám příjemný nejen interiérem, ale také hudbou.

Odložte po dobu letních měsíců svůj mobil do kabelky a raději se rozhlížejte kolem sebe. Možná vás překvapí, že lásku svého života máte na dosah.

Kdy jindy se vrhnout do oblíbených aktivit než v létě? Je jedno, jestli se přihlásíte do volejbalového týmu, nebo vyrazíte na sólo dovolenou po Evropě, důležité je pouze to, že u vaší oblíbené činnosti poznáte nové lidi. „Dlouhodobě vidíme vyšší vztahovou úspěšnost u lidí, kteří mají podobné zájmy,“ dodává Davisová.