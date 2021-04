Jak si udržet emoční sílu a stabilitu nejen ve vztahu

Co je to vůbec emoční stabilita? Dala by se zjednodušeně popsat jako schopnost vyrovnat se co nejdříve a nejlépe s tlakem či potížemi, které se nám postaví do cesty, a znovu se postavit na vlastní nohy. Tedy schopnost, která se nejen ve vztahu, který bývá na různé nesnáze a nepochopení bohatý, více než hodí.

Buďte sama sebou

Základním krokem, jak docílit emoční stability, je být sama sebou. A to nejen ve vztazích, ale i v práci, v přátelství, a koneckonců i v životě jako takovém.

Budete-li se v jakékoli situaci přetvařovat a snažit se být lepší nebo jiná, než ve skutečnosti jste, možná to chvíli bude procházet, ale nikdy to nevydrží dlouho.

Výsledkem nakonec bude zklamání z odhalení, případně z neschopnosti nadále udržovat okolí ve lži. O to víc to platí ve vztahu, který s jakoukoli přetvářkou dlouho nevydrží, uvádí na svém blogu životní koučka Mitzi Bockmannová.

Neignorujte rudé vlajky

Existují určité chvíle, které by se neměly ignorovat. Nejen že mohou způsobovat potíže samy o sobě, stejně tak vám budou bránit v tom se posunout ve vztahu dál.

Ať už jde o to, že váš partner stále mluví o své expřítelkyni, pije, má problémy v práci, nebo cokoli jiného, jde o situace, které stabilitu do vztahu rozhodně nepřinesou.

Pokud se navíc podobné potíže neustále opakují, je nejvyšší čas ze vztahu odejít, pro vlastní dobro.

Nebuďte na druhém závislá

Cítit, že vás partner ve vztahu chce, stejně tak jako vy jeho, je skvělé. Neměla by se z toho ale stát posedlost a závislost. Takové chování z vaší strany dotyčný dlouho nevydrží, a to i kdyby vás bezmezně miloval.

Brzy mu totiž začne chybět svoboda, o kterou ho budete svou závislostí pomalu připravovat. A co víc, sama tím budete pomalu ztrácet vlastní sebeúctu. Možná se budete stále víc a víc bát, že vás dotyčný opustí, a o to víc se k němu budete vázat. Nakonec se z vás stane zcela závislá žena, která rozhodně nebude emocionálně silná.

Nevzdávejte se svého života

Mnoho žen po seznámení s partnerem rezignuje na svůj „život”. Omezí kontakty se svými kamarády, opustí svoje koníčky, zkrátka vše, co je definovalo. Někdy proto, že se bojí jeho ztráty, pokud by to neudělaly, jindy z důvodu, že chtějí zaujmout a vypadat oddaně.

Ani jedno ve výsledku nepřináší mnoho dobrého. I z této situace se velmi brzy může stát doslova závislost.

Nebojte se ozvat

Opakuje se to stále dokola – komunikace je základem každého vztahu. Pokud máte něco, co vás trápí nebo chcete vyřešit, nebojte se ozvat. Stejně tak se nebojte nahlas pochválit, pokud jste si jistá, že je to třeba.