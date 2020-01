Jak se vyrovnat s tím, že váš expartner má nový vztah

„Když někoho milujeme a svěříme mu své srdce, což je to nejintimnější, co můžeme udělat, je velmi těžké se vypořádat s tím, že jsme byli znenadání nahrazeni,“ říká psychoterapeuta Jeannie Ingramová.

Každému trvá jinak dlouho vyrovnat se se ztrátou milované osoby, a pokud se čas od času potřebujete vybrečet, svěřit své kamarádce či jen zhluboka nadechnout, nevnímejte to jako slabost a udělejte to.

Je to lákavé, my víme. Ale posedlost kontrolováním sociálních sítí svého ex ničemu nepomůže. Ba naopak, vrátí vás to o krok zpět.