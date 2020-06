Jak se stát odbornicí na sex po telefonu

Sex po telefonu má nespočet výhod. „Nemusíte být spolu fyzicky, abyste zažili sexuální a romantický zážitek,“ říká sexuální terapeutka Susan Blocková pro Health. Navíc může být nejuspokojivějším sexem, který jste kdy měli. Jak na to?

Začněte tím, že se zeptáte svého partnera, kde se právě nachází. Tím zjistíte, jestli je zrovna ideální doba na to rozehrát milostné hrátky.

„Zjistíte tak, jestli můžete něco iniciovat, nebo ne,“ říká Blocková. Pokud není vhodná doba, řekněte svému partnerovi, ať vám zavolá později nebo rozjeďte sexting, který by ho mohl naladit na večer.

Pokud jste se trefila do správného času, další otázka, kterou můžete položit, je ta, co má partner na sobě. Pokud vám otázku oplatí, klidně si vymýšlejte a nechte fantazii svého protějšku pracovat na plné obrátky.

„Přejděte na pomalejší a měkčí způsob mluvení. Nesnažte se toho říct co nevíce. Dělejte smyslné odmlky a pořádně se prodýchejte,“ radí Blocková. Cílem sexu po telefonu není sdělit co nejvíce informací, ale soustředit veškerou svoji sexualitu do svého hlasu.