Jak poznat ženu manipulátorku

Pokud vaše přítelkyně vyžaduje nebo od vás očekává dárky každou chvíli a sama vám přitom radost ničím neudělá, pak je na čase uvážit, jestli vaše city opravdu opětuje. Muži mají ve svých hlavách často zakořeněné chování, že by svoji dívku měli někam zvát a postarat se o ni.

Ačkoliv je tento projev lásky nepochybně velmi galantní, v dnešní emancipované době by ženy alespoň občas měly nabídnout, že útratu uhradí, bez ohledu na to, kdo vydělává kolik peněz. Pokud tomu tak není, nebo si vaše přítelkyně zvykla na to, že za ni platíte vy, pak je na čase si promluvit.