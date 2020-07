Jak poznat, že žijete v jednostranném vztahu

Zatímco vy do vztahu dáváte nesmírně moc energie, partner pouze „bere”. „Problém jednostranného vztahu je ten, že mnoho žen považuje tento model soužití za normální. A to dokonce i ve chvíli, kdy žijí s toxickým člověkem nebo s osobou, která je nemiluje,” tvrdí klinická psycholožka Jill P. Weberová.

Asi nikoho nepřekvapí, že takto nevyvážený vztah je jako tikající bomba, která vybuchne v momentě, kdy to nejméně čekáte. Pokud nechcete, aby se z vašeho vztahu stalo minové pole, zakročte dříve, než válka vypukne.

Naučte se být autentická a nenechte se znejistit tím, co od vás očekává partner nebo okolí.

Každý člověk může udělat chybu a je naprosto přirozené, že se za ni omluví. Pokud ale žijete ve vztahu, kde se nakonec omluvíte i za něco, co jste neudělala, pak si zahráváte s velkým problémem.

„Konflikty ve vztahu byste měli řešit týmovým přístupem. Nikdy by to neměla být záležitost jedné osoby,” vysvětluje psychoterapeutka Cori Dixon-Fyleová pro The Oprah Magazine.