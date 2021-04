Jak podle typu polibku poznat, co k vám muž cítí

Co se týče líbání, mají muži různé preference, stejně jako ženy. Zatímco někteří si více užívají vášnivé a divoké polibky, jiní mají raději ty pomalejší a smyslné. Aby se do vás muž zamiloval třeba právě díky polibku, je třeba se naučit, co má rád, poukazuje na svém blogu psychoterapeut Toby Ingham.

A když k tomu budete znát i význam různých typů polibků, které vám může poskytovat on, budete mít i více informací, co k vám skutečně cítí.

Ne každá žena se nechá od muže líbat na břicho, a ne každý muž to dělá. Pokud ano, dává tím jasně najevo, že je s vámi spokojený s takovou, jaká jste, a pokud mu to dovolíte, značí to o vás to stejné. Někdy podobný polibek může dle určitých spekulací značit, že s vámi chce mít dítě.