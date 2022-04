Jak okořenit sexuální život? Nebojte se změnit slovník

V češtině sice nepoužíváme výraz „špinavé řeči“, ale jistě si všichni dokážeme představit, co tento pojem v souvislosti s milováním znamená. Pokud patříte k ženám, které při sexu zarytě mlčí, je na čase dát dirty talku alespoň jednu šanci.

Výzkum publikovaný v Journal of Social and Personal Relationship totiž ukázal, že lidé, kteří během sexu komunikují své potěšení, mají větší pravděpodobnost sexuálního uspokojení než lidé, kteří mlčí. A důvod?

„Náš mozek je nejmocnější sexuální orgán a naše nejvnímavější erotogenní zóna,“ říká odborník na sexuální hračky Stuart Nugent.

Díky erotickému dialogu se navíc v naší mysli otevírá brána fantazie, která nám umožňuje předstírat, že jsme v jistém smyslu někým jiným, než kým jsme ve skutečnosti.

„Sdílení našich tužeb může pomoci posílit intimní vazbu a důvěru mezi partnery. Říkáme totiž věci, které by za jiných okolností byly zcela nevhodné,“ dodává Nugent pro Well and Good.

Přesto se stále najde mnoho lidí, kteří dirty talk nevyzkoušeli, případně z něj mají obavy.

„Toto nepohodlí je ale jen odrazem skutečnosti, že nemají zkušenosti říkat věci nahlas, bez filtru,“ tvrdí vztahová koučka Kryss Shaneová. Pokud se k těmto lidem řadíte, můžete vyzkoušet pět tipů, které vedou k uvolněnému dirty talku.

1. V jednoduchosti je krása

Mnoho žen se domnívá, že sexuální slovník musí obsahovat dlouhá souvětí plná vzrušujících slov. Pravdou ale zůstává, že dirty talk nemusí být propracovaný do posledního detailu.

„Popisujte jenom to, co se děje, nebo by se mohlo dít,“ radí sexuoložka Megan Stubbsová. Například: „Chci cítit tvé rty na svém krku“ nebo „Přála bych si, abych v sobě cítila tvůj penis.“

Jakmile bez ostychu vyslovíte tyto věty, můžete přejít k propracovanějšímu dirty talku. Přesto nezapomeňte, že by vaše slova měla být v první řadě autentická a uvěřitelná. V žádném případě neříkejte něco, čemu sama nevěříte.

2. Čas na lichotky

Kdo z nás by neměl rád lichotky? Využijte toho a nebojte se svému partnerovi lichotit. Sexuoložka Stubbsová navrhuje, abyste se svého partnera zeptala, zda ho baví poslouchat popis těla. „Zjistěte, zda se mu líbí, když říkáte, jak je silný nebo sexy,“ říká sexuoložka.

Pokud partner souhlasně přikývne, můžete se vrhnout do slovníku přídavných jmen a vybrat slova, kterými svého partnera při příštím milování zahltíte.

3. Čtěte erotické pasáže nahlas

Pokud patříte k ženám, které mají na nočním stolku nejeden erotický román, pak svého čtecího návyku využijte. Nic totiž nebrání tomu, abyste erotické pasáže ze svých knih předčítala partnerovi nahlas.

„Díky tomu se lépe seznámíte s erotickým jazykem a z výrazu partnera rychle pochopíte, zda se mu tento slovník zamlouvá,“ říká sexuoložka. Případně můžete využít erotické podcasty nebo audioknihy.

4. Zapojte své smysly

Líbí se vám, jak partner voní? Řekněte mu to! Vzrušují vás zvuky, které při milování vydává? Zašeptejte mu to do ucha! Pokud zapojíte své smysly, rázem získáte inspiraci na lechtivou konverzaci. Stejně tak můžete partnerovi říct, co s ním chcete v následujících minutách provádět.

„Zkuste svému partnerovi říct: Chci si zapamatovat, jak voníš. Uvidíte, že i tato na první pohled obyčejná věta ho dokáže stimulovat,“ míní Stubbsová.

5. Smějte se

Občas se může stát, že vyřknete erotickou větu, která ve finále vyzní směšně. V takovou chvíli nepropadejte panice ani studu, spíše zkuste situaci obrátit v žert.