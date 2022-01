Jak najít vhodného partnera? Minimalizujte nezdravá očekávání

Vysněný protějšek je pro každého jiný – do velké míry je ovlivněn tím, co po něm „chcete“. A právě v tom je zakopaný pes. Je jasné, že i dokonalý partner nemusí splňovat naprosto vše, co jste si vysnili, ale čím víc detailů a požadavků na něj budete mít, o to větší hrozí riziko, že ho jen těžko najdete. Případně vám vztah dlouho nevydrží.