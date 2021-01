Jak na spokojený vztah? Pěstujte emoční intimitu

Mnoho lidí se soustředí na budování fyzické intimity, avšak zapomíná, že stejně tak důležitá je i emoční intimita. „Pod slovem emoční intimita si můžeme představit pocit, který zažíváme, když je nám někdo blízký,“ říká Sofia Robirosaová, autorka knihy The Business of Marriage. Zároveň dodává, že k emoční intimitě obvykle dochází, když ve vztahu existuje pocit emočního bezpečí. Následně k partnerovi cítíme hlubokou důvěru, která je stavebním kamenem dlouhodobé lásky.

Podle Sofie Robirosaové se emoční intimita častokrát vytrácí s časem. „Mnoho párů zažívá na začátku vztahu silnou fyzickou intimitu, jakmile ale přijde první problém, nezvládnou ho. To je dáno tím, že nemají dostatečně rozvinutou emoční intimitu,“ tvrdí Robirosaová.

Cítíte, že také postrádáte emoční intimitu? Podle Sofie Robirosaové existuje pět způsobů, jak ji opět do vztahu navrátit.

Poděkujte partnerovi za ranní kávu do postele, pochvalte ho za vyvenčení psa nebo vynesení odpadků. Je jednoduché říci „děkuji“ za velké věci, ale častokrát je nejdůležitější vyslovit slova díků za drobnosti, které každý den posilují vztah a zlepšují jeho kvalitu.

Jakmile člověk řeší palčivý problém, má tendenci si stát za svým názorem hlava nehlava. A to i v momentě, kdy cítíte, že partnerovo stanovisko je oprávněné. „Ostřejší konverzace není hra, kterou jeden z vás musí za každou cenu vyhrát,“ varuje Sofia Robirosaová.

Práce, péče o rodinu a domácnost. V životě dospělého člověka nezbývá příliš času na volnočasové aktivity. Přesto je důležité, abyste se svým partnerem zažívala chvilku nerušeného klidu. „Spontánně se vrhněte do aktivity, o které váš partner už delší dobu mluví,“ radí Sofia Robirosaová.

Co takhle vyrazit ve dvou na běžky? Nebo si zahrát novou deskovou hru? Je jedno, jakou formu aktivity zvolíte, podstatné je pouze to, že budete spolu. Sofia Robirosaová dodává, že může jít i o méně zábavou činnost, jako je vyklízení sklepa nebo péče o zahradu. I společné chvíle při pracování se počítají.

„I když se obáváte, že otevřený rozhovor zamává s partnerovými city, vězte, že pokud je váš vztah opravdu silný, tak to ustojí,” říká Sofia Robirosaová. Nebojte se tedy otevřít témata, jako jsou vaše sexuální fantazie nebo problémy duševního zdraví. Nejenže to pomůže vám, ale především to ve výsledku posílí emoční intimitu.