Jak často mají lidé ve vztahu sex? V průměru jednou týdně, podle odborníků je to dostatečné

Hodnoty se ale samozřejmě odvíjejí od věku jednotlivých dvojic. Například lidé do třiceti let žijící v páru mají sex 112krát ročně, což je více než dvakrát do týdne. Skupina lidí mezi 30 a 39 pak 86krát ročně a lidé mezi 40 a 49 let zhruba 52krát.