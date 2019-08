Jak být lepšími přáteli?

„Představte si tyto úrovně přátel jako několik kruhů v sobě, kdy ten nejmenší kruh budou utvářet nejlepší přátelé, další kruh blízcí, následující příležitostní přátelé a ten největší kruh známí, do vztahu s nimi investujeme nejméně. Všechny kruhy dohromady nám přitom dávají pocit sounáležitosti s větší komunitou,” vysvětluje pro CNN Suzanne Degges-Whiteová z americké University of Northern Illinois.

Ptejte se svých přátel, co byste pro ně mohli udělat, ale jen v okamžicích, kdy pomoci skutečně chcete. Snažit se pomoci za každou cenu mnohdy také není dobré, často se totiž stává, že toho druhý začne velmi záhy zneužívat.

Přátelé nemusí mít vždy stejný názor a pohled na věc. Každý jsme jiný. I když se tedy s druhým v mnoha věcech neshodnete, neznamená to, že nemůžete být dobrými přáteli. Stejně tak by to mělo fungovat i u vás.