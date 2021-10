I přátelství lze přechodit

Pravda ale také je, že mnoho přátelství končí v podstatě tak nějak samo od sebe a není třeba si to ani říkat. Odjedeme studovat nebo pracovat do jiného města, začneme milostný vztah, narodí se děti... a některá kamarádství tak nějak vyšumí.

V jiných případech ale, podobně jako v párových vztazích, přátelé časem zjišťují, že to, co v chování kamaráda přehlíželi nebo jim připadalo milé před pár lety, teď nedokážou jen tak přecházet.

Jak tedy poznáme, že je čas to zabalit a udělat si místo pro jiné lidi, kteří nám na rozdíl od starého kamaráda budou do života přinášet něco zajímavého a dobrého? Podle terapeutky Sarah Epsteinové bychom se měli zaměřit na tyto body:

Jste „prošlou“ verzí sama sebe. Některé vztahy zůstávají v minulosti. Sice si povídáte o tom, jaké to bylo na střední, ale nezajímá vás, co kdo dělal minulý týden. Zdravé vztahy se vyvíjejí spolu s lidmi, kteří je tvoří. Pokud se k vám kamarád nebo kamarádka chová jako k té stydlivce z poslední lavice, třídnímu klaunovi nebo roztržité naivce, jíž jste byla v prvním zaměstnání, je lepší se stáhnout. Zvlášť když se jako stydlivka či klaun začnete v přítomnosti toho druhého cítit, přestože toto období máte za sebou.

Kamarádství vám ubírá energii, místo aby ji dodávalo. Pokud si po náročném dni v práci sednete s kámoškou na kafe a odcházíte z něj ještě unavenější a navíc otrávená, něco není v pořádku. Své pocity pak skrýváte, protože ji nechcete ranit, vyhýbáte se konfliktu, a tak nějak cítíte, že jakékoli vyříkávání by stejně nepomohlo. Možná si na takové přátelství i stěžujete dalším kamarádkám, protože do něj dáváte víc, než dostáváte. Pravdou je, že vztahy s některými lidmi vyžadují nesmírné množství emoční práce. Ale vážně vám to v tomto případě stojí za to?

Jeden z vás se absolutně nesnaží. Příčinou takového stavu mohou být všechny výše uvedené body. Jak to vypadá v praxi? Buď jste to vy, kdo se objeví, jen když se vám to hodí, nebo je naopak veškeré zařizování společných chvil na vás. V tom případě si nikdy nejste jistí, jestli to vůbec klapne. Také se musíte často přizpůsobovat, protože váš kamarád či kamarádka má čas a ochotu potkat se s vámi jen v restauraci či kavárně, kterou má blízko. Posíláte jim přání k narozeninám a Vánocům, ale nedostáváte totéž na oplátku.

„Vztahy jsou dynamické, vyvíjejí se v čase. Nejlepší kamarádka z mateřské, základní, střední, vysoké školy už nemusí být nejlepší, když jdeme do práce nebo se přestěhujeme - nebo poté, co já jí, ona mně nebo jedna druhé navzájem uděláme něco, co přeruší naše pouto,“ uzavírá a dodává, že ani částečný odchod z přátelství neznehodnocuje to, co jsme spolu s někým prožili.