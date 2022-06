I chytré ženy dělají hlouposti, když jde o lásku

Proč? Za vším stojí jediné - emoce. „Jako lidské bytosti jsme primárně pohánění emocionální částí našeho mozku. Nezáleží na tom, co nám říká logická část, pokud se k něčemu či někomu připoutáme emocionálně, téměř vždy budeme volit a dělat rozhodnutí podle toho, co uspokojí naše momentální emocionální potřeby,“ uvádí pro Yourtango mezinárodně uznávaný vztahový expert Joe Amoia.

A lze to vztáhnout na každý aspekt vašeho života. Stěžujete si na svou váhu i na to, jak se vám to nelíbí, ale přesto jdete a dáte si další kousek něčeho nezdravého. Nebo opakujete, že si nemůžete něco dovolit, ale přesto občas povolíte a koupíte i to, co nepotřebujete - jen to hrozně moc chcete.