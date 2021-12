Humor pomáhá vztahům i duši

Spojitost mezi humorem a duševním zdravím je dobře známá a podložená mnoha studiemi. Každodenní život nám to potvrzuje - třeba když máme radost z toho, že kamarádka po těžkém rozchodu poprvé zavtipkuje.

Humor může člověku pomoci dostat situaci znovu pod kontrolu, uvědomit si, že život jde dál. Je to také způsob, jak uvolnit strach, vztek a stres, které mohou být pro tělo časem ničivé.

„Jako systemická terapeutka ráda používám příběhy i humor pro ilustraci různých postojů tam, kde je to vhodné,“ říká doktorka Kateřina Cajthamlová v knize (nejen) o humoru, kterou chystá s autorkou Věrou Kudynovou. Tento nástroj je ale třeba používat opatrně.

Důležité je také načasování. „S humorem by měl začít klient sám. To funguje nejlépe. Naučí-li se lidé vidět veselou či humornou stránku věci, většinou se jim uleví a své obtíže a léčení pak snášejí s nadhledem,“ vysvětluje lékařka.

Udržuje perspektivu. Je nástrojem, díky kterému si můžeme vytvořit jasnější obrázek o tom, co je důležité a co ne. Pokud sáhneme k předchozímu příkladu - při parodování nadřízeného si uvědomíte, že je přece kritický téměř vždy a ke všem...

Obohacuje mezilidské vztahy. Boří bariéry mezi lidmi a umožňuje jim zjistit, co mají společného, a budovat porozumění. Společným smíchem si například s kolegy v práci uvědomíte, že jste na jedné lodi.

„Je to nevraživost schovaná za humor. Mnozí lidé se takovými komentáři cítí shazováni,“ upozorňuje psycholog Clifford Lazarus s tím, že sarkasmus nepřispěje k uvolnění konfliktu, naopak ho může více vyhrotit.

Někdy je také dobré udělat si legraci sami ze sebe. Pokud se člověk umí smát sám sobě, má to dobrý vliv na jeho vztahy, životní perspektivu i duševní zdraví.

Humor má totiž v sobě vždy alespoň trochu agrese, situaci nebo člověka vždy trochu shodí - a to je nejen klíčem k humornosti daného momentu, ale také tenkou hranicí. Pokud tuto hranici překročíme, ponížíme, znevážíme sami sebe. Jestliže se na ní ale udržíme, poslouží nám vtípek na vlastní konto skvěle - a to k přijetí naší vlastní nedokonalosti, tedy k lepšímu přijetí sebe samých.

Stejně tak je zajímavé zamyslet se nad tím, kdy vlastně vtipkujeme na svůj účet a cítíme se u toho dobře. Obvykle je to ve společnosti těch, kdo k nám mají pozitivní přístup. Prostě je to indikátor toho, že nás daní lidé přijímají takové, jací jsme.

Podle studie z roku 1989 ženy nejčastěji používají tento typ humoru ve společnosti jiných žen. A muži? Možná to uhodnete - také ve společnosti žen.

Kdy jsme tedy schopní udělat si legraci sami ze sebe tak, aby to pro nás bylo přínosné? Průkopník výzkumu humoru Paul McGhee nabízí tyto tři podmínky:

Tak se tedy aspoň na chvíli každý den smějme, ať už jsme kdekoli, s kýmkoli, nebo třeba sami. A začněme s tím hned teď. Pokud nevíte, jak na to, zkuste si za dlouhých listopadových večerů místo akčního thrilleru pustit opravdu dobrou komedii a sledujte, co to s vámi udělá...