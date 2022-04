Hrozbu znásilnění by ženy neměly podcenit

Za své znásilnění se totiž stydí. Ale nejen to, mluvení o něm jim šokující zážitek oživuje a vzpomínky na něj je traumatizují. Některé si také nejsou jisté, jestli muže přece jenom nějak nevyprovokovaly. Prostě se ocitají ve víru silných pocitů a zvládnout je, to pro ně vůbec není snadné.

Spousta z nich se také bojí konfliktů a nepříjemných nebo pro ně trapných situací, které vzniknou při vyšetřování nebo u soudu. Pro řadu z nich je odpuzující už jenom fakt, že by měly absolvovat hned po znásilnění lékařské vyšetření, které je nezbytné, aby specialista zjistil například to, jestli nejsou poraněné, odebral jim z pochvy vzorek mužského semene jako jeden z důkazů trestného činu atd.

Sexuální násilí by nemělo projít ani v manželství

A to nemluvím o možnostech nákazy, protože naprostá většina pachatelů samozřejmě nepoužije kondom. Nebo o riziku otěhotnění.

Ne každá žena, která je v šoku, si uvědomí, že je potřeba, aby užila postkoitální antikoncepci. Ta účinkuje ještě 72 hodin po nechtěné souloži. I když se její prodej hodně uvolnil, není možné brát tyto tabletky jako lentilky. Ženy by měly konzultovat jejich užití s lékařem.

Znásilněných bylo podle kvalifikovaných průzkumů zhruba 11 % žen v ČR. Přibližně polovině z nich se to přihodilo dokonce opakovaně

V každém případě lze na jedné straně chápat motivy žen, které nechtějí nic hlásit a snaží se vše vytěsnit z mysli, případně na to úplně zapomenout. Na druhou stranu by si měly uvědomit, co tím podpoří.