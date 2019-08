Hádky jako koření vztahu

Tým psychologů z mexické University of Monterrey zveřejnil v časopise Psychology and Science zajímavý výzkum, z něhož vyplývá, že bez hádek je manželský či partnerský život de facto „mrtvý“.

„Nešvar mladé generace,“ řeklo by se, jenže to už dávno není pravda, naopak. Závislých na mobilu je mezi lidmi čtyřicet a více skoro stejně jako mezi patnácti a víceletými, což je dost alarmující.

Není hádka jako hádka, pokud se dohadujete o to, že z lednice zmizel poslední kousek koláče, prkénko na záchodě zase zůstalo nahoře nebo že na dovolenou nechcete jet popáté na stejné místo, je to běžné škorpení. Právě to, které by mělo být kořením vztahu a nezůstává po něm pachuť na jazyku…