Formy vztahové manipulace, které lze do určité míry tolerovat

„Jako malí si nejdříve přímo řekneme o to, co chceme,“ vysvětluje poradkyně. Jenže dospělí nastavují limity a hranice, a tak už předškoláci hledají funkčnější způsoby, jak dosáhnout svého nebo jak se úspěšně vyhnout trestu.

Manžel dobře věděl, že jeho žena miluje šperky, a ve ‚správný‘ moment jí tedy dal drahý šperk, aby ji uchlácholil. Byla to nevyslovená opakující se strategie, na kterou přistoupili oba a do jisté míry jim oběma vyhovovala.

„Ti, co manipulují, to nemusejí vnímat tak, že chtějí svého partnera zneužít. Vědí, že budou mít větší úspěch, pokud použijí strategickou taktiku. Když se takových klientů zeptám, jestli by raději nesdělili svá přání přímo, odvětí, že by to bylo ideální, ale hned dodají, že taková otevřenost by přinesla nechtěné potíže,“ vysvětluje Randi Guntherová.