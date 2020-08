Fakta o nevěře: Proč lidé podvádějí, v jakém věku a koho nejčastěji

V dnešní době podvádějí ženy stejně často jako muži, alespoň to potvrzují studie z poslední doby. Co bylo, alespoň podle průzkumů, doménou mužů, se dnes týká obou pohlaví stejně.

Věk a peníze

Muži pravděpodobněji uklouznou, pokud je čekají významné kulatiny. Jak ukázal výzkum zaměřený na seznamovací stránku Ashley Madison, kde hledají svou bokovku i zadaní jedinci, věk mnoha mužských uživatelů končil devítkou. Pokud měli těsně před sebou čtyřicítku nebo padesátku, bylo mnohem pravděpodobnější, že budou hledat romantiku mimo svůj oficiální vztah.

Častěji nevěrní jsou pak také jedinci závislí na svém protějšku po ekonomické stránce, a to zejména muži. Podle rozsáhlé studie z roku 2015 sex na jednu noc nebo aférku přiznalo 15 % ekonomicky závislých mužů na svých ženách a 5 % žen.

Zcela běžné pak začínají být emoční aférky. V průzkumu Americké asociace pro manželskou a rodinnou terapii se k emoční aférce přiznalo čtyřicet procent mužů a třicet pět procent žen. Jedná se o poměrně vysoké číslo v porovnání s těmi, kteří přiznali fyzický poměr.

Nám se to nestane

Většina lidí je přesvědčena, že podvádějí všichni kromě jejich partnera. Tvůrci studie publikované v časopise Journal of Social and Personal Relationships chtěli po partnerech, aby odhadli, s jakou pravděpodobností by je mohl jejich protějšek v budoucnu podvést. V průměru každý uváděl kolem 5-8 %.

Absolutně každý člověk má ovšem asi dvaačtyřicetiprocentní pravděpodobnost, že bude ve vztahu podveden.

Rozdíly vnímání nevěry podle pohlaví

Jak ukázaly již mnohé výzkumy, ženy nahlížejí na nevěru jinak než muži.

Heterosexuální muži mají strach z toho, že jejich ženy budou mít sex s někým jiným, bez ohledu na to, zda by daná žena byla zamilovaná, anebo by se jednalo jen o jednorázovou aférku.

Ženy se bojí především toho, aby se jejich muž do někoho dalšího nezamiloval. Pokud zjistí, že šlo při nevěře partnera pouze o sex, jsou schopny mu snáze odpustit.

Hlavním důvodům k věrnosti jsou morální zásady

Jak ukázala izraelská studie z roku 2017, většina jedinců by svůj protějšek nepodvedla zejména z důvodů morálky, strachu z opuštění partnerem, ale také kvůli obavám, jak by celá situace zapůsobila na jejich děti, zvlášť v případě, že by se vše provalilo.