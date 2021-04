Dopřejte vztahu jarní očistu

Kvalita vztahu ovlivňuje kvalitu našeho života. Někdy se ale stane, že necháme věci stagnovat a vztah se zasekne. Nespokojenost, která se pak může začít objevovat, je prvním krokem k jeho konci. Jak tomu zabránit?

Jednoduše. Odborníci představili několik způsobů, jak „vyčistit” vztah tak, abyste s partnerem oba dostali to, co potřebujete. Jaro je k tomu skvělou příležitostí. Jak na to?

Posilte komunikaci

Bez správné komunikace žádný vztah dlouho nevydrží. Možná máte pocit, že nemusíte nic vysvětlovat nebo obhajovat, protože partner přesně ví, že jste to tak nemyslela, nebo ve skutečnosti nemínila říct to, co vyšlo z vašich úst. Jenže to je chyba.

Správná komunikace je o tom nejen sdělovat a vysvětlovat to, co chceme, ale také pečlivě naslouchat. To je akt lásky sám o sobě, který vztah utuží.

Podělte se o povinnosti

Každý si do vztahu přinášíme zvyklosti z vlastní rodiny. Role, které otec a matka zastávali, bereme mnohdy jako samozřejmost. Ale nemusí to tak vždy být.

Každý vztah je založen na vzájemné spolupráci, a to i co se povinností týče. Proč byste měla většinu domácích prací dělat sama jen proto, že se to „má“? Proč si s partnerem v něčem nerozdělit role podle sebe a tak, aby byl každý spokojený?

Nejen že dospějete k větší spokojenosti, zároveň i oba získáte více času na společné chvilky i vlastní záliby, radí na svém blogu vztahová koučka Melody Chadamoyová.

Vsaďte na ekonomické partnerství

Většina lidí ve vztahu příliš nemluví o penězích. I přesto, že právě peníze bývají jedním z největších vztahových stresorů.

V jakkoli různých oborech pracujete, i tak byste měli vědět, kolik druhý vydělává, stejně tak byste měli mít přehled o tom, kolik za co platíte i jaké máte úspory. Je rovněž dobré stanovit si krátkodobé i dlouhodobé finanční cíle, samozřejmě nejlépe společně. Jednoduše se staňte finančními partnery.

Iniciujte intimitu

Muži a ženy pohlížejí na intimitu odlišně. Zatímco ženy cítí intimitu z důvěrných rozhovorů a vzájemné blízkosti či mazlení, pro muže je hlavní součástí intimity sex. Promluvte si o tom, co pro vás intimita znamená i o tom, kdo ji iniciuje a jak.

Budujte vzájemnou podporu a důvěru

Důvěra je pilířem vztahů. Věříte jeden druhému, nebo před sebou něco skrýváte? Jak uvádí Chadamoyová, existuje celá řada lidí, kteří před svým protějškem tají nedostatek financí, ztrátu práce a mnoho dalšího, protože se jednoduše stydí. Jenže smyslem dobrého vztahu je mít vedle sebe partnera, se kterým se můžete bez obav podělit jak o úspěchy, tak i prohry.