Čtyři důvody, proč byste neměla předstírat orgasmus

Čísla nelžou. Podle studie zveřejněné v Journal of Sex Research až 50 % žen a 25 % mužů předstírá během milování orgasmus. Výzkumníci z Temple University se proto zaměřili na nejčastější důvody, které k hraní orgasmu vedou. Z jejich závěrů vyplývá, že ženy chtějí předstíráním orgasmů nejen uspokojit partnerovo ego, ale také si tímto falešným aktem zvyšují sebevědomí, případně je „nevinná“ lež vzrušuje.

Ať tak či onak, pro tyto herecké scénky není v dlouhodobých vztazích prostor. Zkuste si tedy sáhnout do svědomí a zavzpomínejte, kdy naposledy jste partnerovi lhala o dosažení orgasmu. Pokud se vám vybaví včerejší nebo předvčerejší noc, pak je nejvyšší čas, abyste s hraním orgasmů přestala. A jaké jsou důvody?

V praxi to znamená, že pokud dosáhnete orgasmu, cítíte se s partnerem propojena nejen na fyzické, ale také na duševní úrovni. Důvodem je skutečnost, že se během orgasmu uvolňuje oxytocin, tedy hormon lásky, který pozitivním způsobem ovlivňuje váš vztah.

Navíc platí, že partneři, kteří před sebou nepředstírají orgasmus, zažívají mnohem intenzivnější milování. To je dáno skutečností, že navzájem poslouchají své sexuální potřeby, a případně si dokážou říct, co se jim v posteli líbí a nelíbí.

Ruku na srdce, důvěra je základním kamenem vztahu. Pokud tedy chcete hrát s partnerem čistou hru, pak byste pravdomluvnost měla přenést také do postele. I když to není jednoduché, věřte, že partner vaši upřímnost ocení. „Možná to muži neřeknou nahlas, ale mnoho z nich pozná, že orgasmus pouze předstíráte,“ říká sexuální terapeutka pro Everyday Health.