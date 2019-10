Co je dobré vědět, než se rozhodnete odhalit tajemství análních hrátek

Komunikace je v intimním vztahu důležitá a před análním sexem to platí dvojnásob. Ještě než se vrhnete do nového dobrodružství, proberte s partnerem, zda po análním sexu oba toužíte. Jde totiž o velmi křehké sblížení, které se opírá o vzájemnou důvěru a lásku. Není tak dobré druhého do ničeho nutit.