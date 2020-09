Chování, které může zničit i dokonalý vztah

Málokdo jde do nového vztahu s myšlenkou, že ho po čase přivede doslova „k záhubě”. Přesto to mnoho lidí dělá a nechtěně tak ničí své vlastní štěstí.

Vztahoví odborníci přinesli pro server Yourtango přehled nejčastějších příkladů, jak lidé vztahy sabotují.

Vztahové extrémy kvůli negativním zkušenostem z dřívějška

Když nějaký vztah skončí, je poměrně logické, že se chce člověk v novém vztahu vyvarovat chyb, které ten předchozí ukončily. I když je v tom dobrý záměr, může se to i tak vymknout z ruky a výsledkem může být opačný extrém, který vztahu rovněž neprospěje.

Jako příklad uvádějí odborníci nevěru partnera - je jasné, že po rozchodu s ním dotyčný či dotyčná budou hledat někoho, u koho něco podobného „hrozit” nebude, nebo dokonce nesmí. To je sice logické, ale výsledkem může být partner, který vás sice nepodvede, bude vás zbožňovat, ale natolik, že vás začne po čase dusit.

Co s tím? Než se vrhnete do nového vztahu, dejte si načas a popřemýšlejte, jaké kvality by měl nový partner mít. Nebojte se seznámení, ale nevrhejte se do něj bezmyšlenkovitě jen proto, že chcete někoho „mít”.

Nedostatek zájmu

Především pro ženy je v počátku vztahu důležité najít rovnováhu mezi tím, jak ukázat muži zájem, ale zase to nepřehnat. Může se tak stát, že ze sebe dělají nedostupné. Je také možné, že jsou i pracovně vytížené a na časté rande tak nemají čas.

To všechno je ovšem pro muže náznakem nedostatečného zájmu. Pokud o vztah opravdu stojíte, dejte mu najevo, jak to cítíte, a udělejte z něj prioritu vašeho života.

Vážnost vztahu

Velkou chybou, kterou lze kohokoli poměrně rychle odradit, je chování, ve kterém si už po několika málo schůzkách někoho „přivlastňujete” a chováte se jako v dlouhodobém vztahu.

Je pravda, že první polibek, první společná noc nebo hovory o budoucnosti jsou dobrým začátkem něčeho vážnějšího, ale rozhodně to nemusí znamenat automaticky svatbu. Ujistěte se, jak to oba vidíte.

Hraná lhostejnost

Mnoho lidí se na počátku vztahu bojí ukázat pravé city. Nevědí, zda to má ten druhý stejně. O to víc, pokud si uvědomí, že jsou skutečně zamilovaní. V takových chvílích převážně ženy dělávají velkou chybu. Ve snaze vyhnout se případnému trapasu v případě, že by partner city neopětoval, se raději chovají lhostejně.

To je možná někdy k užitku, jelikož to může partnera popostrčit, aby se víc snažil a sám ukázal, co cítí, ale ne vždy to tak skutečně dopadne.

Lepším způsobem, jak vybudovat a prohloubit vzájemnou intimitu a city, je být upřímný a nic nepředstírat.

Hledání problémů, které neexistují

Stalo se vám někdy, že jste začali hádku jen proto, že jste se domnívali, že vás protějšek nemiluje stejně jako vy jeho? Báli jste se, že je vám partner nevěrný a snažili jste se ho dohnat „k přiznání”?

Než se do čehokoli z toho pustíte, nejdřív se ujistěte, že nejsou dané problémy jen ve vaší hlavě. To, že se něčeho z toho bojíte, nemusí znamenat, že se to i stane.

Testování partnera

Chcete po partnerovi, aby vám dokázal, jak moc vás miluje? Pokud ano, pak nejspíš nejste ve spokojeném vztahu, nebo nevěříte sama sobě. Navíc, pokud ho k tomu donutíte, nikdy si nebudete jistá, že to myslí upřímně.