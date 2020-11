Buďte i doma produktivní aneb Jak se naučit během současného stavu něco nového

Základním pravidlem pro jakkoli dlouhou dobu trávenou doma je umět se zabavit. Pokud už vás nebaví hltat neustále nové filmy a seriály, které různé televize či streamovací služby chrlí ve velkém, obsah knihovny už máte dávno přečtený a sport venku vás nebaví, zkuste se zabavit jinak.

Stačí se jen trochu porozhlédnout po internetu nebo si vzpomenout na to, co jste třeba dávno chtěli vyzkoušet, ale nebyl čas.

Vánoční přípravy

Nevadí, že je teprve listopad, s plánováním výzdoby (někde možná už i s realizací) se dá začít kdykoli, o nákupu dárků nejlépe přes internet ani nemluvě. Zapomeňte ale na každoroční klasiku, vzhledem k nadmíře volného času se zaměřte na něco nového. Proč nevyzkoušet nové barvy nebo neozdobit i to, co vám přijde zbytečné?

Stanovte si cíle

Produktivita je o pokroku – jde o plánování a plnění dlouhodobých cílů pomocí každodenních kroků. Vzhledem k tomu, že je teď mnoho lidí doma, není třeba nikam spěchat.

Sepište si proto týdenní přehled toho, co chcete udělat a splnit. Nejenže tím uděláte to, co chcete, ale rovněž i užitečně vyplníte čas trávený doma.

Naučte se jazyk

Zkuste zapátrat v paměti – také jste někdy prohlásili, až bude čas, chtěl/a bych se naučit italsky, německy, čínsky apod.? Proč s tím nezačít právě teď? Čas by byl, stačí si jen pořídit potřebné audio či jiné pomůcky a směle do toho.

Zlepšete své kulinářské dovednosti

Omezuje se vaše kulinářské umění na základní recepty? Proč to nezměnit? I v době lockdownu existuje řada možností – někdo ocení tipy od kamarádů, jiný raději vyzkouší online profesionální kurzy, někdo bude raději experimentovat po svém. Ať tak či tak, berte to s humorem a naučte se uvařit či upéct něco nového, čím rodinu ohromíte.

Zkuste aranžérský kurz

Milujete květiny všeho druhu a chcete jimi vyzdobit dům či byt, ale nevíte, jak na to? Zkuste si na internetu najít návody, jak vytvářet různé květinové aranže. Mnohé postupy jsou volně sdílené zdarma, určitě se dá ale sehnat i profesionální placený kurz, se kterým doma určitě zazáříte.

Naučte se šít

Nejen v době koronaviru se hodí, když si budete umět něco roztrženého spravit, nebo dokonce něco nového ušít. Lepší dobu, kdy se do toho vrhnout, asi nenajdete. Nemusíte si k tomu rovnou pořizovat nové vybavení. V každé rodině se najde alespoň jeden šicí stroj, který svou práci udělá, uvádí Hello magazine.

Staňte se spisovatelem

Nebojte, svůj výtvor hned nemusíte veřejně publikovat a čekat kritiku. Můžete si začít psát i jen tak, do šuplíku. Líbí se vám romantické příběhy, nebo máte více v oblibě detektivky, nebo třeba cestopisy? Zkuste se ponořit do vlastních myšlenek a něco sepsat. Zabavíte se a navíc podpoříte mozek v kreativním myšlení.

Dostaňte se do formy

Kdo říká, že se během lockdownu musíte vzdát svého oblíbeného cvičení ve fitness, nebo s ním doma teprve nezačít? Opět se nabízejí volně dostupná videa, která v kondici pomohou. Kdo má raději profesionální dohled, může si najít online trenéra a pod jeho dohledem se několik týdnů pravidelně „potrápit” v pohodlí domova.

Zrenovujte si nábytek

Neradi vyhazujete něco starého, co by ještě mohlo posloužit dobré věci? Máte rádi nábytek s příběhem? Možná nějaký podobný kousek najdete i u vás doma. Pokud už má to nejlepší za sebou, zkuste ho zrenovovat a dodat mu nový háv. Stačí trocha domácího náčiní a barvy a výsledek bude brzy vidět.

Zaměřte se na podrobný úklid