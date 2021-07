Banality, které mohou vyústit až v rozvodové řízení

„Rodiče si tak vzájemně podkopávají autoritu, a to rozhodně není správné. Pokud jeden rodič s rozhodnutím druhého nesouhlasí, pak by společně všechny tyto věci měli řešit mimo dosah dětí. Jakmile jsou u toho děti, dalšímu fungování rodiny to velmi škodí. Rodiče by jednoduše před dětmi měli být jednotní,” doporučuje na svém blogu rodinná terapeutka Jane Brownová.