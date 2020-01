Zimní móda pro opravdové gentlemany

Klíčovým zimním kouskem by měl být pro každého muže kvalitní kabát. Kromě materiálu je důležitý i samotný střih kabátu, který by měl dobře sedět a lichotit postavě. Pozor si dejte zejména na oblast ramen a délky rukávů.

Co se týče spodní části oděvu, do módy se opět vrací manšestrové kalhoty, které spolehlivě nahradí džíny. Vyhněte se ale kombinaci se vzorovanými svetry. Celkový look by totiž mohl působit zastarale.