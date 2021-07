Žena s lipedémem se stala žádanou modelkou

V roce 2016 se rozhodla jít se svým příběhem ven prostřednictvím sociálních sítí. Až na Instagramu se dozvěděla, že by mohla trpět lipedémem. Tedy chronickým onemocněním podkožní tukové tkáně, které postihuje téměř výhradně ženy, a to především na dolních končetinách.

Plus size modelky či modelky vymykající se klasickému vzezření jsou čím dál tím větším fenoménem. Nedávno oznámila například světově proslulá značka spodního prádla Victoria’s Secret zcela novou strategii, podle které nahradí ikonické andílky (modelky pyšnící se velmi štíhlou postavou ve spojení s ženskými křivkami) ženami, které nepodléhají klasickému zobrazování žen ve spodním prádle.

Podle amerického listu New York Times vznikla nová skupina zvaná VS Collective. Ta je složena ze sedmi žen, které se mají stát poradkyněmi a hlavními tvářemi značky. Součástí kolektivu je například americká fotbalistka Megan Rapinoeová, lyžařka Eileen Guová nebo plus size modelka Paloma Elsesserová.