Zemřel japonský módní návrhář Issei Mijake

V roce 1969 se odstěhoval do New Yorku, docházel na lekce angličtiny na Kolumbijské univerzitě a pracoval pro návrháře Geoffreyho Beenea. O rok později se vrátil do Tokia, kde si založil vlastní studio specializované na dámské oblečení pod názvem Miyake Design Studio.

V roce 2009 v článku pro The New York Times napsal, že nechce, aby si jej lidé pamatovali jako „návrháře, který přežil” výbuch atomové bomby, jelikož se narodil v Hirošimě v roce 1938.

„Odmítl jakýkoli náznak, že to, co dělá, je umění, i když to bylo často tak úchvatně transcendentní, že bylo těžké o tom uvažovat v jiných pojmech. Místo toho v rozhovorech a v mnoha knihách a výstavách věnovaných jeho práci Mijake trval na tom, že prostě dělá věci,” uvedl server Business of fashion.