Zamilovanost aneb Když se bouří hormony, které ovládají naši mysl i tělo

Začátky jsou sladké, euforické, člověk nemyslí na nic jiného, než aby zase mohl být s tím, do koho se takzvaně „zakoukal“. Příroda to prostě zařídila tak, aby k sobě koktejl hormonů čerstvě zamilované doslova přilepil – aby byli ochotni jít do rizika, počít potomka a provést ho společně minimálně prvníma dvěma roky života, kdy je nejzranitelnější.