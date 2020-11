Z mola do vašich šatníků: Výrazné límečky

Všechno začalo na přehlídce značky Gianny, kde se objevila vintage halenka s výrazným límečkem. Od té doby jsou k vidění všude. Na přehlídkových molech světoznámých návrhářů, ale i v obchodech. Jak tento trend převést do svého šatníku?

Pořiďte si romantickou halenku s výrazným límečkem a noste ji zakasanou do kalhot nebo do áčkové sukně s vysokým pasem. To samé platí i pro módní kardigan, pod který si můžete obléknout jen obyčejné tílko.