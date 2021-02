Z lektorky angličtiny oblíbenou pekařkou chleba a francouzského pečiva

„Francouzský recept je jiný v tom, že se používá pšeničný kvásek. U nás se většinou peče z žitného kvásku, to je německá škola kváskového chleba. Je to takové víc zbité, zatímco Francouzi to mají víc nadýchané a s dírami. Je to jiný druh,“ objasňuje Szücsová, která používá pšeničný kvásek do všeho, co peče.