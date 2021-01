Vyzrajte nad mrazem díky prošívanému kabátu

Khaki kabát, Hugo (prodává About You), 8299 Kč. Béžový, Soft Rebels (prodává Zalando), 3840 Kč. Karamelový, Part Two (prodává Zalando), 7140 Kč. Hnědý, Gant, 6949 Kč. Starorůžový, H&M, 999 Kč.

Foto: archiv firem