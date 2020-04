Výhody a nevýhody sexu s expartnerem

Karanténa nás sice omezuje v pohybu, ale našim myšlenkám dává naopak prostor pro víření. Navíc, možnosti k seznámení jsou poměrně skoupé, a proto zejména nezadaní často přemýšlí nad tím, jaké by to bylo pomilovat se se svým ex. Je to i váš případ? Pak vám sdělíme všechna pro i proti.