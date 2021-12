Vítězkou světové soutěže Elite Model Look se stala Češka

Letošní plně virtuální událost představovala vyvrcholení celoročního hledání nových talentů z celého světa, do kterého se přihlásily desetitisíce adeptů. Do TOP 20 světového finále bylo vybráno 20 mladých talentů z 16 zemí světa ve třech kategoriích – modelka, model a digitální tvůrce.

Alex Hanus, vítěz českého národního finále Schwarzkopf Elite Model Look, se probojoval do TOP 5 mužů.

„Přála jsem si v této soutěži uspět, ale do poslední chvíle by mě nenapadlo, že se to skutečně stane. Poznala jsem díky online světovému finále spoustu příjemných lidí z nejrůznějších států z celého světa, kteří se v modelingu pohybují, a o to víc si této výhry vážím,“ svěřila se Amélie Konšelová.