Vinařka Kateřina Mikulíková: Žádný přístup k vínu není špatný

O tom, že bude vinařkou, snila od dětství. Vyrůstala sice v Praze, ale rodinné kořeny má na jižní Moravě, kde chození do vinohradu a do sklípku patří ke vzdělání.

„Bývalo zvykem, že jsme o víkendu, o prázdninách vyráželi s tátou na procházku, jedno jak dlouhou, pak jsme zamířili rovnou do sklípku některého z našich sousedů,“ vzpomíná.

Jedním dechem doplní, že to sice vypadá romanticky, ovšem za podobnými posezeními stojí tvrdá dřina. Což sama i okusila. To, jak držet v ruce správně motyku, jak bolí záda při i po okopávání révy, jak vypadají mozoly na rukách, spálená kůže ze slunce, odmala dobře ví.

„Druzí prarodiče byli odsud, od Loun. Zdá se, že se u mě pod Blšanským chlumem vše propojilo,“ říká. Do práce, do středočeských Chlumčan, teď dojíždí z Prahy, kde vychovává malého syna. Musí-li zůstat v zaměstnání kvůli sezoně déle, může. Hlídání má zajištěné.

Než se ale na vinařskou cestu po studiích vydala profesionálně, chvíli to trvalo. Nevěřila si.

„Neměla jsem vůbec ponětí, jak na to. Povedlo se to díky příležitosti, již jsem dostala od investorů,“ ohlíží se s tím, že jí dodali odvahu začít. Pak to šlo „skoro samo“.