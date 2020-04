Viktor Dvořák: Kvůli Václavu Havlovi jsem si „r“ zakázal

To říct nedokážu, jaký úsek jeho života je mi nejblíž. Nemůžu říct, že nejblíž je mi období, kdy byl Václav Havel ve vězení, přesto právě prostředí ruzyňské věznice bylo jedno z nejzajímavějších. Pochopitelně za podmínky, kdy jsem věděl, že jsem tam na návštěvě.

Do role Olgy Havlové obsadil režisér Slávek Horák Aňu Geislerovou. Řadu scén pak natáčel v Podkrkonoší, konkrétně v Chotěvicích. Tamní chalupa zastoupila legendární Hrádeček.

Mě samotného to nenapadlo nikdy, ale potkal jsem pár lidí z branže, kterým to tak připadalo. Rozhodně první byla herečka a pedagožka Jaroslava Adamová. Když jsem končil DAMU, tak na mě křikla: „Ty jsi podobnej Havlovi zamlada. Já to můžu říct, já jsem ho zažila.“