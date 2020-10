Vědkyně Jarmila Ptáčková: Život v Tibetu se hodně změnil

Zdůrazňuje tím, že asijské centrum by ve výspě republiky nevzniklo bez kolegů a kolegyň z pražského Orientálního ústavu Akademie věd ČR a dalších nadšenců.

Doručovat poštu do Tibetu chce kumšt a odvahu

Paní Jarmila se na něj přistěhovala před lety s německým partnerem. Tehdy hledali místo v česko-německém pohraničí, kde by se mohli usadit, prostě „cosi mezi Berlínem a Prahou“.

„Pocházím z Mladé Boleslavi a do Německa jsem původně odjela na rok, chtěla jsem se naučit řeč. Nakonec jsem tam strávila sedmnáct let. Během nich jsem v Berlíně studovala na Humboldtově univerzitě tibetologii a sinologii, udělala si na ní doktorát, začala s vědeckou kariérou,“ vypočítává vědkyně, jejíž doménou je hlavně Tibet a čínská rozvojová politika.

S tibetštinou se poprvé setkala na univerzitě, a aby se ji naučila, nezbylo jí, než do této hornaté země vyrazit. Začátky byly podle ní krušné. Také proto, že se tu mluví hned několika nářečími.

„Já se naučila jedno z nich. Dalším už moc nerozumím… Proces osvojování dialektu byl přitom náročný, a to nejen intelektuálně,“ směje se.

Záhy spočítá, že do Tibetu jezdívá téměř dvacet let. Na vlastní oči tak sleduje, jak se pod vlivem čínské vlády mění.

Zároveň s tím však velkou část z nich dostává do závislosti na státu, respektive na sociálních dávkách. Cenou za lepší život je pak často ztráta tradiční kultury.

„Tím neříkám, že vyloženě trpí. Změny jim něco přinášejí, něco berou. Jisté ale je, že jejich životy se za dobu, kdy do Tibetu jezdím, hodně změnily,“ hodnotí.

„Nechceme nikomu říkat, co si má o Asii myslet, chceme jen dát další informace o oblasti těm, kteří o ně stojí,“ pokračuje s tím, že – jak to bývá – nic není černobílé.

Za pár let bude v Mikulášovicích stát i Centrum pro poznávání asijských regionů.

Jednou za rok, začátkem července, ovládne zdejší louku i moderní asijská hudba, a to v rámci letního festivalu Eastern Tunes. Výběrem účinkujících se pořadatelé snaží vystihnout právě asijskou rozmanitost. Nesázejí jen na tradici, ale na to, co tamními obyvateli opravdu hýbe.