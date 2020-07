V patnácti ji uchvátila atletika, přes pozdní začátek a protézu sklízí jeden úspěch za druhým

Teď je jejím hlavním cílem účast na letních paralympijských hrách v Tokiu odložených na léto 2021. Na paralympiádu v brazilském Riu se bohužel nedostala kvůli malému počtu míst, a tak si to teď chce vynahradit.

Tereza běhá výhradně s protézou kvůli těžišti, nicméně v běžném životě ji často sundává. „Nosím ji spíš kvůli tomu, že si s ní můžu přidržet věci, ale někdy mi vyloženě překáží. Například v létě je to lepší bez ní. Když je vedro, protéza klouže a nedrží,“ svěřuje se Tereza.

Tereza považuje za své štěstí, že jí hendikep vůbec nepřekáží, ani při sportu. Trénuje proto i se zdravými sportovci, se kterými má skvělé vztahy, vzájemně si fandí a motivují se. Ona chce dokázat to, co zdraví sportovci, a oni se snaží o to víc, když vidí, že žádný hendikep překonávat nemusejí.