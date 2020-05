V neděli slaví svůj svátek všechny maminky, nezapomeňte na ně

Již tuto neděli 10. května bychom si měli všichni připomenout, co pro nás maminky znamenají a poděkovat jim za péči, kterou nás zahrnují. Svátek matek si letos o to víc zaslouží oslavit maminky, které kromě práce z domova zároveň učí své děti a zajišťují jim i komfort školní jídelny. Zapomínat by se ale nemělo ani na starší maminky, které naopak byly vlivem všech omezení delší čas izolované od všeho a všech, které mají rády.