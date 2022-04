Upír ze Stmívání: Robertu Pattinsonovi je Hollywood těsný

Pattinsonova kariéra je kombinací talentu, štěstí, úsilí a odvážných rozhodnutí. Do povědomí diváků se dostal už v roce 2005 v roli studenta Cedrika Diggoryho ve snímku Harry Potter a Ohnivý pohár, definitivní průlom ale přišel až se Stmíváním.

Když se první díl ságy dostal do kin v roce 2008 – to mu bylo pouhých dvaadvacet –, stala se z něj ze dne na den hvězda první velikosti.

Přestože se filmu od kritiků dostalo smíšených recenzí, diváky oslnil příběh temné lásky zatraceného upíra a osamělé dospívající dívky a silná chemie mezi ním a Kristen Stewartovou, jeho partnerkou na stříbrném plátně a později (nakrátko) i v životě.

Bohatství ho nezkazilo

Pattinsonovi, kterého tehdy deník The New York Times označil za „schopného a exoticky krásného“ herce, ležel v tu chvíli svět u nohou.

V roce 2014, tedy dva roky po natočení posledního dílu ságy, Rozbřesk – 2. část, se v každoročním žebříčku nejbohatších britských hvězd do třiceti let umístil na třetím místě s odhadovaným majetkem v přepočtu přes dvě miliardy korun.

Slávu a bohatství mu přinesla role upíra v sérii Stmívání. Jeho lásku si zahrála Kristen Stewartová. Foto: Profimedia.cz

Pattinsonovi však už v tu dobu byla jeho nejslavnější role dávno těsná. „Došlo mi, že bych chtěl hrát postavy, které třeba nemají zuby nebo trpí na nějaké nemoci,“ prozradil později.

Finančně zabezpečen se tak podle svého dávno připraveného plánu rozhodl zaměřit na rozpočtově nesrovnatelně menší, ovšem umělecky daleko hodnotnější produkce.

„Neustále se snažím předpovědět každou maličkost, abych se rozhodl co nejlépe,“ přiznal herec v březnovém rozhovoru pro časopis GQ. Vzápětí však dodal, že po všech úvahách je rozhodující pocit, který z té či oné nabízené role má: „Nakonec si stejně řeknu: K čertu s tím, zahraju si strážce majáku, který se vyspí s mořskou pannou.“

Film, o němž je řeč, je černobíle nasnímaný Maják (2019) režiséra Roberta Eggerse, kde bývalý upír Cullen herecky exceluje spolu s Willemem Dafoem.

Existenciální snímek, inspirovaný expresionismem a dílem Carla Theodora Dreyera, jednoho z největších filmařů všech dob, je jen jedním z těch, v nichž se Pattinson po hollywoodském trháku Stmívání objevil.

Dalšími jsou například pochmurný Cosmopolis (2012) režiséra Davida Cronenberga, futuristická Cesta (2014) režiséra Davida Michôda, syrové Dobrý časy (2017) bratrů Safdieových či životopisná Královna pouště (2015) režiséra Wernera Herzoga.

Hollywood nezavrhl

Tyto role mu bankovní konto příliš neobohatily, zato se mu však povedlo vymanit ze stereotypu protagonisty filmů pro teenagery a stát se uznávaným hercem.

V roce 2018 na 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary tak získal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary za „výraznou spolupráci na zásadních snímcích současných režisérských veličin autorského filmu“.

K velkofilmům se Pattinson vrátil o dva roky později, když si ho do thrilleru Tenet (2020) vybral režisér Christopher Nolan a do akčního snímku The Batman (2022) režisér Matt Reeves.

Jeho návrat do Hollywoodu ale zhatila pandemie nemoci covid-19, která zpozdila příchod obou filmů do kin – The Batman se do nich dostal teprve začátkem tohoto měsíce.

Trailer k filmu Batman (2022) Video: Vertical Ent.

Filmový průmysl se navíc mezitím radikálně změnil, když se premiéry přesunuly z kin na streamovací platformy typu Netflix či HBO Max.

Už nic není tutovka

„Ironií osudu je, že mě obsadili do těchto dvou filmů, o nichž jsem si myslel, že jsou naprostou tutovkou – a pak se celý filmový svět zhroutil,“ svěřil se.

Na newyorské premiéře akčního snímku The Batman Foto: Profimedia.cz

„Měl jsem dlouhodobý plán, který jsem si připravil po prvním dílu Stmívání a který zahrnoval také práci s různými režiséry. Jak si ale plánovat něco teď, když člověk musí počítat s takovými změnami? A to nemluvím o konkurenci ze strany mladších kolegů,“ poznamenal pětatřicetiletý herec.

Podobně jako většina lidí se i Pattinson, jemuž v mládí klečel svět u nohou, snaží najít své místečko v postpandemické době a zorientovat se jak dál.