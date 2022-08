Tereza Vokálová: Mám ráda naši partu. Máme si co říct i mimo atletiku

Atletika byla od začátku tvoje volba, nebo tě k ní přivedli rodiče?

Tehdy jsem byla malé neposedné dítě, které potřebovalo pořád něco dělat. Měla jsem menší skupinku kamarádů od nás z „paneláku”, kde jsme s rodinou bydleli. A to víte, já chtěla být pořád s nimi. Jakmile jsem dorazila domů ze školy, běžela jsem okamžitě ven, kde už na mě čekali kamarádi. Bylo to super, jezdili jsme na kole, hráli míčové hry, ale také kradli kytky ze zahrádek.

Když mi bylo 6 let, rodiče mi řekli, že chtějí, abych začala se sportem, který si já sama vyberu. Jenže mně to v tu dobu bylo úplně jedno. Tak mě přihlásili na atletiku do Desné, kam jsem chodila i na základní školu.

Mezitím jsem vyzkoušela i jiné sporty, např. fotbal a sportovní aerobik. Akorát to nebylo ono, nebylo to, co jsem si představovala, a proto jsem se vrátila zpět k atletice.

Takže ne, atletika nebyla má jasná volba, ale rodičů a za to bych jim chtěla mnohokrát poděkovat.

Chodila jsi na tréninky ráda, nebo tě občas museli rodiče popostrčit?

Ze začátku jsem na tréninky chodila velice ráda, párkrát jsem nemohla ani dospat, jak jsem se těšila, ale to pak časem všechno pominulo, protože do skupiny chodila holčina, které měla za otce našeho trenéra. I když jste se snažili dělat všechno podle toho, jak vám to trenér ukázal, nebylo to dostačující.

Ano, bylo mi sice šest nebo sedm let, ale všechno tohle jsem vnímala, ty pomluvy, že všechno dělám špatně, jak nikdy nic nedokážu.

Chodila jsem domů často s brekem, říkala rodičům, že to vzdávám, že na trénink už nikdy nepřijdu. Ale hučeli do mě, ať to nevzdávám, že mám všechno před sebou a že budu nejlepší, přeci jenom jsem byla ještě malá.

Záviděla jsi někdy svým spolužákům, zatímco ty musíš na trénink, oni jdou ven?

To si pište, že záviděla. Oni si po škole mohli zajít na zmrzlinu, jít ke kamarádům na zahradu, dělat co chtějí, ale já po škole šla rovnou na trénink, kde jsem byla ještě další hodinu a čtvrt.

Byli na tebe rodiče přísní? Tolerovali ti nějaké neúspěchy ve škole, nebo to šlo „jako po másle“?

Když se mi ve škole zrovna něco nepovedlo a dostala jsem špatnou známku, tak se mi to snažili vysvětlit, takže kdyby na mě rodiče nebyli přísní, udělala bych si ze školy „holubník”.

O atletice lidé často smýšlí jako o individuálním sportu. Ve skutečnosti je ale pro mnoho atletů zejména na začátku hodně důležitá tréninková parta. Jak to bylo při tvých začátcích? Fungovali jste jako parta a podporovali se navzájem?

Když jsem asi v mých devíti letech přešla z Desné do Jablonce nad Nisou k trenérce Daně Jandové, tak jsem přišla do poměrně velké tréninkové skupiny. Musím říct, že jsme spolu všichni skvěle vycházeli. V tréninku se předháněli, kdo bude nejlepší, nastavovali si vyšší cíle a tak tomu bylo i na závodech. Jako parta jsme skvěle fungovali.

A jak je to teď?

Teď jsem v Praze na Dukle a trénuji pod vedením Michala Nováka. Naše skupina se jmenuje „Majkl team”, ve které trénují překážkáři, sprinteři a běžci na delší tratě. Takže holky a kluci dohromady.

Nebudu tady lhát a říkat, jak jde vše po másle. Když se špatně vyspíte, máte špatný den, necítíte se nejlépe, nebo vás zrovna něco bolí, tak tím dokážete ovlivnit celou skupinu a pak i samotný výkon při tréninku.

Na druhou stranu, když jste pozitivně naladěni, všechno jde samo a zlepší to i atmosféru ve skupině.

Tereza Vokálová Foto: archív Terezy Vokálové

Jinak bych chtěla říct, že mám ráda tuhle naši partu. Máme si co říct i mimo atletiku. Zajdeme na jídlo, na kafe a můžeme si povídat o čemkoliv.

Když jsou závody, všichni stojíme při sobě. Podporujeme se navzájem. Vsázíme se o to, kdo zaběhne rychlejší čas atd.

Tréninky jsou vždy dril, nebo si dokážeš užít i společnou zábavu?

Dokážeme se i při tréninku pobavit. Zapneme si reprák, pustíme písničky, většinou si i zatancujeme, zazpíváme. Ale to spíš jenom při rozcvičení. Když přejdeme na hlavní část tréninku, tak už je to náročné... to už není čas na zábavu.

Jakou roli sehrává rodina a kamarádi?

Pro mě vždy bude rodina na prvním místě. Když se zrovna nedaří, nebo jsem zraněná, snaží se mi co nejvíce pomáhat, hlavně tedy po psychické stránce. Takže pro mě dělají první poslední.

Já vlastně mimo atletiku moc přátel nemám. Ty pravé přátelé bych dokázala spočítat na jedné ruce. Nestojím o takové ty rádoby kamarády, co si vzpomenou, když zrovna něco potřebují. Proto jsem šťastná za těch pár pravých.

V osmnácti jsi zažila první velké úspěchy, ale pak přišlo hned několik zranění. Co ti nejvíce pomáhalo tato období překlenout, případně kdo?

Do osmnácti let, jsem byla zdravá jako rybka, ale pak přišel zlom a pořád mi něco bylo. Přetržený vaz v kotníku, zlomená zánártní kůstka, natržené lýtko, zlatý stafylokok, který se mi dokola vracel. Patery antibiotika ve dvou měsících, která stejně nezabrala. Pak 4 týdny čekáte na tzv. autovakcínu. Řeknu vám, tohle nebylo mé nejlehčí období. Jak po fyzické, tak psychické stránce.

Díky mé rodině, trenérovi a sportovnímu psychologovi (Jiří Šimonek), který mi celou dobu pomáhal a učil mě, jak s takovými věcmi naložit, jsem to zvládla.

Jak je to s jídelníčkem, máš nějaké speciální plány, přístupy?

Jsem silný alergik a na spoustu potravin mám alergii. Ráda bych si dala ovoce nebo oříšky, ale to bych třeba nemusela přežít. Mám vyzkoušené, co mohu, a co zase ne, takže si jídelníček hlídám sama.

Co nejraději děláš, když zrovna netrénuješ?

Když netrénuju, tak relaxuju, zapnu si film/seriál, jdu s pejskem na procházku, zajdu si s kamarády na kafe či jídlo, nebo sem tam na nějaký výlet, ale to se moc často nestává.

Pocházíš z okolí Jablonce nad Nisou, tedy z Jizerských hor. Kdysi mi jiné atletky odtamtud říkaly, že jsou i díky tomu velmi zocelené a otužilé, jelikož často trénují venku i doslova v nečase. Jak dnes vzpomínáš na časy v Jablonci?

Jé, to byly časy… Řeknu pravdu, já zimu neměla ráda a to opravdu pocházím kousek od Jablonce. Bylo těžké se v takovém počasí přemluvit a jít se hýbat. Časem jsem si na to zvykla a bylo mi jedno, v jakém počasí budu trénovat.

Brala jsem to pak jako výhodu, když jsem přijela na závody a bylo sychravé počasí, skoro všechny závodnice si s tím lámaly hlavu a nechtělo se jim ani svléct do dresu. Zato já byla v pohodě.

V čem ti nejvíce pomohl přestup z Jablonce do Dukly?

Taky bych to ráda věděla. Všude je něco. Vůbec na tuhle otázku nedokážu odpovědět.

Panuje mezi českými vrcholovými atlety velká rivalita? Stalo se ti někdy, že by ti chtěl někdo vědomě ublížit či naopak ti někdo nezištně pomohl?

Nebudete tomu věřit, ale ano, mezi atlety panuje velká rivalita, nebo alespoň to tak vnímám já. Ale jinak nemám nejmenší tušení, že by mi chtěl někdo vědomě ublížit. Věřím, že nechtěl.

Jak moc velkou roli v dnešní atletice sehrává kvalitní vybavení?

Velkou. Mít například kvalitní tretry se odrazí i na výkonu. Největší výhrou ale je, když máte vybavení a ještě za něj nemusíte platit. V dnešní době je všechno velmi drahé, a i když nejvíc na světě milujete sport, tak vám je líto si koupit třeba nové boty či tretry za mnoho tisíc.

Proto vnímám jako velké štěstí, že mě oslovila sportovní značka a nabídla mi sponzoring. Těžko bych si jinak mohla dovolit mít vše, co v současné době mám.

Tvou disciplínou je běh přes překážky. Ráda by ses vrátila ke 400 m překážek. V této disciplíně u nás do letošního roku dominovala Zuzka Hejnová, se kterou se dobře znáš. O ní je známo, že je velký dříč s obrovskou touhou vyhrávat. Je tobě osobně inspirací?

Příští rok (2023) má být MČR v Táboře, kde jsem v roce 2016 vyhrála svůj první dospělý titul na 400 m překážek. Přišla jsem za trenérem s nápadem, že si přeju, aby mě na příští rok připravil na dlouhé překážky. Byla by bomba, kdyby se mi podařilo vrátit se ve velkém stylu.

Ano, o Zuzce se toto říká a je to pravda, ale jak už jsem starší, snažím se být inspirací sama sobě.

Dnes si již vzorem i pro mnohé začínající atletky, jak bys je motivovala ke sportu?

Každé dítě by mělo mít možnost vybrat si sport, který ho bude naplňovat. Při kterém se bude cítit šťastné. To je ze všeho nejdůležitější.

Trénuješ také malé děti? Co tě na tom baví?

Ta čistá a upřímná radost každého dítěte. I vy jako trenér mu dáváte lásku, příležitost být lepším člověkem. Dělá mi radost, když po půl roce vidím pokroky. Cviky, který jim na začátku nešly, teď zvládají bravurně.

Jsi jednou z „heroines” letošního závodu Adidas Běh pro ženy 5 km 2022, který se koná v sobotu 3. září. Jaké to je si občas zaběhat jen pro zábavu? Baví tě také momenty, když cílem není vyhrát?

Ano, je to tak, jsem moc ráda, že mohu být mezi dalšími „hrdinkami“, které mohou sdílet svůj příběh a inspirovat ostatní. Já jsem spíše na kratší tratě, ale nevadí mi jít si jen tak pro zábavu zaběhat.

A přesně takový je i zářijový běh. Není jen o závodění, ale o tom si ho užít. Je zaměřený jen na ženy, takže skvělá atmosféra je zaručená. A pětikilometrová trať je na to úplně ideální.

Co si při takovém běhu užíváš nejvíc?

Asi to, že jste na čerstvém vzduchu, pročistíte si hlavu, přijdete na jiné myšlenky. Třeba i po cestě narazíte na nové lidi, se kterými se dáte do řeči.