Svůj život zasvětila pomoci pacientům s Alzheimerovou chorobou. Je s nimi do poslední chvíle

Paní Jana o tomto povolání přemýšlela už v mladém věku, protože je podle svých slov člověk, který se rád stará o druhé a kterého to baví. „Měla jsem nemocnou babičku a dědu s alzheimerem, a to mě naplnilo v tom, že se budu starat o takové lidi,“ svěřila se Novinkám.

I když ji práce baví, je opravdu náročná. „Na psychiku je to velmi náročné, člověk si to nesmí brát domů,“ říká pečovatelka s tím, že i její maminka trpí Alzheimerovou chorobou, takže si pořádně neodpočine ani doma.

Někteří pacienti si uvědomují, že zapomínají, jiní nedokážou dojít do nějakého místa a vrátit se zpět. Paní Jana je jejich záchytným bodem. S pacienty tak často zůstává až do jejich poslední chvíle.

„Začátky byly velmi těžké, to člověk nemohl ani usnout bez toho, aniž by na to myslel,“ dodává.