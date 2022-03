Svět módy versus válka na Ukrajině

Ve světě módy neexistuje větší a prestižnější akce, než je měsíc módy, který dvakrát ročně probíhá v centrech světových metropolí. Začíná koncem ledna v New Yorku a po týdnech vystřídá Londýn, Milán a Paříž.

Do letošní zimní edice týdnů módy ale zasáhlo něco, s čím módní svět nepočítal. Válka na Ukrajině. Navzdory tomu, že takovouto eskalaci politického konfliktu čekal jen málokdo, většina států se ihned rozhodla zasáhnout a pomoci okupované zemi.

Mezi třpytivými kabelkami od Prady a romantickými šaty od Diora by nikoho nenapadlo, že jen pár set kilometrů od místa konání nejrůznějších módních přehlídek právě zuří válka. Krizoví manažeři velkých firem zkrátka čekali, co bude. Mezitím na sociálních sítích módních domů autoři střídali fotky celebrit a influencerů navlečených do nejnovějších kolekcí. O dění kousek od nás nula zmínek.