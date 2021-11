Stop hektickým ránům aneb Na čem ušetřit čas

Připravte si oblečení na celý týden

Pamatujete si na dobu, kdy vám maminka kladla na srdce, abyste si připravila věci do školy den dopředu? Posuňte tuto radu na novou úroveň a připravte si již o víkendu oblečení, které hodláte nosit celý týden. Díky tomu nebudete muset každý den vymýšlet jiné varianty a ušetříte tak mnoho času.

Vytřiďte si šatník

Vyhraďte si čas na to, abyste si prošla všechny věci z vašeho šatníku a důkladně si je vyzkoušejte. To, co vám nebude sedět, automaticky vytřiďte. Ušetříte si tím mnoho času a nervů.

„Možná si o spoustě oblečení myslíte, že vám sedí nebo se vám líbí, dokud si ho ale nevyzkoušíte, nebudete to vědět doopravdy. Váš šatník by měl být jako luxusní butik, do kterého každý den ráda chodíte a ráda se v něm oblékáte,“ říká stylistka Jess Dreyfusová pro Huffington Post.

Držte se základních barev

Pokud se chcete vyhnout pocitu, že nemáte co na sebe, vsaďte na oblečení v neutrálních barevných tónech, které se vzájemně dobře kombinuje.

„Držte se základní barevné palety, do které patří šedá, černá, bílá a námořnicky modrá. S touto paletou nemůžete nic pokazit a vždy budete vypadat dokonale,“ říká stylistka Cassandra Sethiová.

Stálice šatníku

Ujistěte se, že ve vašem šatníku nechybí kvalitní a nadčasové kousky, které se snadno kombinují. „Chybět by vám neměly džíny s rovnými nohavicemi, jednoduché černé kalhoty, černá kožená bunda, bílá košile na knoflíky a džínová košile. Všechny tyto věci budou skvěle fungovat i za dalších pět let,“ říká Dreyfusová.

Podle Sethiové by ve vašem šatníku nemělo chybět ani kvalitní bílé, skvěle padnoucí tričko. „Nemluvím o tričku, ve kterém spíte nebo chodíte do posilovny. Mluvím o tom, které vám skutečně dobře padne, je z kvalitní silné látky a které můžete navrstvit pod svetr i blejzr, podle toho, co vás daný den čeká.“

Nepodceňujte organizaci

Pokud si každý den měníte kabelky, pořiďte si malé přenosné taštičky, ve kterých budete mít všechny vaše nezbytnosti. Jedna se může týkat kosmetiky, druhá technologií a třetí třeba každodenních dokumentů. Díky tomu nebude hrozit, že něco zapomenete a zároveň budete mít větší přehled, kde co máte.

Víceúčelové produkty

Pokud chcete ušetřit čas, ale zároveň působit pořád upraveně, spolehněte se na víceúčelové produkty. Pořiďte si například BB či CC krém, který funguje nejen jako krytí, ale i péče a s trochou zdatnosti při vrstvení i jako korektor.

Skvělými produkty jsou také multi líčidla, která fungují jako rtěnka a tvářenka zároveň. V případě, že ráno nestíháte, pořiďte si do kabelky malou paletku, která v sobě obsahuje miniatury všech produktů, které používáte.

Spolehněte se na vlasové doplňky