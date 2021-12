Snídaňové kaše poskytují celou řadu benefitů

Nejrozšířenější surovinou, ze které lze kaši připravit, jsou jednoznačně ovesné vločky. Co lze považovat za jejich hlavní výhodu? Obsahují více bílkovin a kvalitních tuků než ostatní obiloviny.

A co pohanka? Ta je bohatá na rutin, který má příznivý účinek na cévy a krevní oběh. Vyzkoušet můžete také vápníkem, železem, vlákninou a bílkovinou nabitý teff. Jindy pak slanou kaši z červené čočky.

„Klíčené vločky jsou velice jemné a díky tomu, že již prošly tepelnou úpravou, se hodí nejen do kaše, ale lze je konzumovat ihned samostatně. Základní suroviny do kaší dostanete i v bio kvalitě a bezlepkové verzi a doporučuji je střídat. Střídáním dodáte jídelníčku pestrost, mix různých živin i chutí,“ zmiňuje Miklík.

Vločky stačí povařit několik minut v mléce. Pokud se mu vyhýbáte, lze použít vodu nebo rostlinné nápoje. Hladina tekutiny by vždy měla vločky převyšovat přibližně o centimetr. Kaše tak nebude příliš řídká, ani moc hutná.

Další možností je vločky zalít tekutinou a na noc uložit do lednice. Tak zkrátíte dobu samotného vaření. Zvýšení podílu bílkovin dosáhnete zamícháním čerstvého či sušeného bílku do téměř hotové kaše nebo přimícháním jogurtu či tvarohu do mírně zchladlé.