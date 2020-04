Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Pohromy a války zvyšují porodnost

Nucená karanténa, utlumení výroby a prodeje přinutily většinu lidí, aby trávili dlouhé týdny ve svých domovech. To nahrává samozřejmě také intimním vztahům mezi nimi. Foto: Profimedia.cz

Nucená karanténa, utlumení výroby a prodeje přinutily většinu lidí, aby trávili dlouhé týdny ve svých domovech. To nahrává samozřejmě také intimním vztahům mezi nimi. Foto: Profimedia.cz

Bylo třináctého července roku 1977 půl deváté večer, když se celý New York ponořil na 25 hodin do tmy. Výpadek proudu, označovaný jako blackout, způsobil blesk, který zasáhl elektrické vedení, a následně pak zkolaboval celý rozvodný systém. Uvěznil lidi ve výtazích, v metru, v obchodních centrech nebo doma. Byl to největší a nejdelší výpadek elektřiny v historii města. Vyvolal rabování, řádění kriminálních gangů, požáry a další problémy. Ale způsobil i něco pozitivního. Krátkodobý baby boom. Za devět měsíců se narodil zvýšený počet dětí.